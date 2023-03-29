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Общество

Минстрой начал разрабатывать проект по внедрению умных счетчиков

Минстрой начал разрабатывать проект по внедрению умных счетчиков

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В квартирах москвичей в ближайшие годы могут появится умные счетчики. Они придут на смену привычным аналоговым.

В Минстрое разрабатывают проект по внедрению искусственного интеллекта в жилые дома. Счетчики будет автоматически передавать показания за воду и тепло. Умные счетчики позволят сделать всю цепочку производства и потребления прозрачной как для клиента, так и для ресурсоснабжающей компании.

Как будут менять и обслуживать оборудование? И что будет с тарифами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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