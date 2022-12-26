Пенсионерам в России пообещали две выплаты перед Новым годом

Пенсионерам в России пообещали перед Новым годом две выплаты. В связи с праздничными днями миллионы людей пожилого возраста получат пенсию за январь досрочно. Это касается тех граждан, кто получает пенсию до 8 числа.

Денежные средства придут на социальные карты "Мир" до 30 декабря. Пенсии будут проиндексированы с учетом требований января. Для неработающих пенсионеров индексация должна составить 4,8%.

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