"Трус не тот, кто боится": родственники приходят проводить мобилизованных граждан

В России в связи с ситуацией на Украине объявлена частичная мобилизация. Вместе с подпавшими под частичную мобилизацию гражданами к военкоматам прибывают их родственники и друзья.

"Трус не тот, кто боится, а тот кто не может перебороть свой страх, то что нормальная человеческая реакция страх, но она помогает выжить, что ты идешь не за конституцию, не за присягу, а за семью, за твою любимую женщину, за свою семью, защищаешь родину", – отметил один из провожающих.

Одного из мобилизованных молодых людей пришла проводить вся семья и друзья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

