Мобильный пункт отбора на контрактную службу заработал на форуме "Армия-2023"

На форуме "Армия-2023" в Подмосковье работает мобильный пункт отбора на контрактную службу. Прямо в парке "Патриот" можно пройти все процедуры по оформлению, включая медосмотр. Еще там можно пострелять на тренажере из пистолета Макарова, сфотографироваться в бронежилете и с автоматом в руках, а также примерить военную форму нового образца.



Пункт отбора в парке "Патриот" работает до 19:00 и будет открыт на протяжении всей работы форума "Армия-2023". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.