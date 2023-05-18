В Госдуме проработают вопрос о возможном запрете работы "наливаек" в ночное время

В Госдуме займутся темой ужесточения режима работы так называемых наливаек. Продавать горячительное в многоквартирных домах после 23:00 в настоящее время запрещено.

Темой ужесточения режима работы точек общепита с продажей алкоголя в жилых домах займется специальная рабочая группа. Ей предстоит подготовить законопроект, регулирующий деятельность таких заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.