Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Общество

В Госдуме проработают вопрос о возможном запрете работы "наливаек" в ночное время

В Госдуме проработают вопрос о возможном запрете работы "наливаек" в ночное время

Синоптики рассказали о погоде 18 мая в Москве

"Утро": 26 градусов ожидается в столице 18 мая

Новости часа: замминистра обороны США по политическим делам покинет свой пост

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Меню в подмосковных школах обновится в новом учебном году

Продажи препаратов от аллергии выросли в столице

Желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров в Подмосковье продлили до 19 мая

Спрос на препараты от аллергии вырос в Москве

Синоптики зафиксировали температуру 24 градуса в столице 17 мая

В Госдуме займутся темой ужесточения режима работы так называемых наливаек. Продавать горячительное в многоквартирных домах после 23:00 в настоящее время запрещено.

Темой ужесточения режима работы точек общепита с продажей алкоголя в жилых домах займется специальная рабочая группа. Ей предстоит подготовить законопроект, регулирующий деятельность таких заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина КурумаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика