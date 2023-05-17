В Авиалесоохране предупредили о сохранении рисков лесных пожаров в РФ

Ситуация с природными пожарами в России остается напряженной. В Авиалесохране предупредили, что из-за сухой и теплой погоды максимальные риски сохранятся еще как минимум пять дней. Опасная обстановка сложилась в более чем 20 регионах.

В зоне риска находятся Хабаровский край и Амурская область, Забайкалье, Томская, Омская и Новосибирская области, а также Свердловская. Удмуртия и Башкирия, Вологодская и Архангельская область и другие.

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