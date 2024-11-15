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15 ноября, 08:00

Общество

Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

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У нотариусов появится дополнительная работа. Им нужно будет искать долги умерших, чтобы сообщить о них наследникам. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении и вступит в силу через год после официального опубликования.

После смерти человека его родственники наследуют не только имущество, деньги и ценные бумаги, но и долги. Наследник может сам попросить нотариуса отправить запрос.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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