Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

У нотариусов появится дополнительная работа. Им нужно будет искать долги умерших, чтобы сообщить о них наследникам. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении и вступит в силу через год после официального опубликования.

После смерти человека его родственники наследуют не только имущество, деньги и ценные бумаги, но и долги. Наследник может сам попросить нотариуса отправить запрос.

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