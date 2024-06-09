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09 июня, 21:15

Общество

Почти 130% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе

Почти 130% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе

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Около 130% от месячной нормы осадков выпадет на следующей неделе за пять суток в Москве, при этом пик выпадет на 12 июня – День России, рассказал научного руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 10, 11 и 12 июня температура составит 4 градуса в ночное время, а днем вырастет до 19 градусов. В течение всей недели ожидаются кратковременные дожди, а в понедельник, 10-го числа, и во вторник, 11-го числа, средняя скорость ветра составит 12 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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