Жители Митина просят решить проблему свалки рядом с Митинским кладбищем

Жители Митина и поселков Красногорского района просят решить проблему свалки рядом с Митинским кладбищем.

Полигон возник стихийно 5 лет назад. Сейчас 5 гектаров завалены строительными отходами. Периодически там возникают пожары. Люди жалуются, что в такие моменты трудно дышать. Не меньше их пугает возможное загрязнение грунтовых вод.

Год назад по факту незаконной свалки возбудили уголовное дело. А местные жители просят провести профессиональную экологическую экспертизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.