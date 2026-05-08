В Москве 20 мая пройдет парад кадетского движения

В Москве 20 мая на площади Победителей у Музея Победы пройдет традиционный парад кадетского движения "Не прервется связь поколений". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В нем примут участие более 7 тысяч человек, в том числе свыше 3 тысяч столичных кадет. По площади Победителей пройдут более 50 парадных расчетов, в том числе ученики 8–11-х классов столичных школ.

