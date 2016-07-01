На Урбанистическом форуме обсудили "Мою улицу"

Москва постоянно меняется. Улучшения отмечают участники Урбанистического форума в Манеже, где были представлены столичные мегапроекты. Обсуждая их, зарубежные участники предлагают свои решения. Особое внимание уделили программе "Моя улица".

"Огромное недовольство есть. Так как и по другим улицам, когда мы реконструировали. Оно перетекает из одной фазы в другую. Сейчас недовольны тем, что ремонтируют, после того как реконструируем, недовольства перерастают в претензии ко мне. Не раз высказывались, "а когда придут на мою улицу? Вы здесь навели марафет, а у меня там плохо". Я надеюсь, что люди будут приходить на эти улицы и требовать продолжать эту программу", – рассказал на форуме Сергей Собянин.

На мультимедийном стенде участникам представили Москву прошлого и будущего. Не везде даже в центре, не говоря уже про окраины, сегодня есть велодорожки, клумбы и архитектурная подсветка, но проектировщики уверены – скоро будут.

Освоение промышленных зон – еще одна важная тема урбанистического форума. Плотность застройки в столице колоссальная, поэтому развитие альтернативных территорий – отличный вариант для расширения мегаполиса

Подробнее о втором дне работы форума смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".