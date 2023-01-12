12 января, 15:00Культура
Эрмитаж и Третьяковка стали самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы
Эрмитаж и Третьяковская галерея стали лидерами по посещаемости в новогодние праздники. Всего в этот период в российских музеях побывали более одного миллиона человек, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Особенной популярностью также пользовались Царское Село, Владимиро-Суздольский музей-заповедник, музей-заповедник "Павловск" и другие. По Пушкинской карте в новогодние праздники федеральные музеи посетили почти 100 тысяч молодых людей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.