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12 января, 15:00

Культура

Эрмитаж и Третьяковка стали самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Эрмитаж и Третьяковка стали самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

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Эрмитаж и Третьяковская галерея стали лидерами по посещаемости в новогодние праздники. Всего в этот период в российских музеях побывали более одного миллиона человек, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Особенной популярностью также пользовались Царское Село, Владимиро-Суздольский музей-заповедник, музей-заповедник "Павловск" и другие. По Пушкинской карте в новогодние праздники федеральные музеи посетили почти 100 тысяч молодых людей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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