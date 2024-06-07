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07 июня, 09:00

Культура

Выставка коллекции Арама Абрамяна открылась в Третьяковской галерее

Выставка коллекции Арама Абрамяна открылась в Третьяковской галерее

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В Третьяковской галерее открылась выставка "Москва – Ереван – Москва. К 125-летию со дня рождения А. Я. Абрамяна". В экспозиции представлена коллекция московского врача Арама Абрамяна. В 1970–1980-х годах коллекция Абрамяна представляла собой одно из крупнейших в Москве собраний русской живописи конца XIX – начала XX века.

Проект представлен в Инженерном корпусе Третьяковской галереи до 11 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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