Выставка коллекции Арама Абрамяна открылась в Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее открылась выставка "Москва – Ереван – Москва. К 125-летию со дня рождения А. Я. Абрамяна". В экспозиции представлена коллекция московского врача Арама Абрамяна. В 1970–1980-х годах коллекция Абрамяна представляла собой одно из крупнейших в Москве собраний русской живописи конца XIX – начала XX века.

Проект представлен в Инженерном корпусе Третьяковской галереи до 11 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.