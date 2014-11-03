Найдено тело последнего пропавшего без вести пассажира Costa Concordia

Обнаружен последний пропавший без вести с круизного лайнера Costa Concordia. Это 33-х летний Рассел Ребелло. Мужчина работал официантом на лайнере. Его тело нашли в одной из кают. Из-за обломков мебели это место было недоступно для поисковиков, сообщает телеканал "Москва 24".

Крушение круизного лайнера, на борту которого находились, в том числе 111 россиян, привело к гибели 32 человек.

Причиной трагедии стал рискованный маневр, осуществленный капитаном, в результате которого судно налетело на скалы и быстро затонуло.