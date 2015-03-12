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Новости

12 марта 2015, 19:00

"Интервью": Игорь Лебедев рассказал о киноконкурсе "Победа за нами!"

"Интервью": Игорь Лебедев рассказал о киноконкурсе "Победа за нами!"

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  • Название: Интервью
  • Ведущая: Елена Толстая
  • Гость: Игорь Лебедев
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется кино и Великой Отечественной войной

Телеканал "Россия 2" проводит конкурс короткометражного кино, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. О том, кто может принимать в нем участие и когда завершится прием заявок, рассказал продюсер, председатель отборочной комиссии конкурса "Победа за нами!" Игорь Лебедев.
конкурсы интервью ВОВ Елена Толстая продюсеры короткометражное кино Игорь Лебедев

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