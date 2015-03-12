"Интервью": Игорь Лебедев рассказал о киноконкурсе "Победа за нами!"

Название: Интервью

Интервью Ведущая: Елена Толстая

Елена Толстая Гость: Игорь Лебедев

Игорь Лебедев Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

По будням на телеканале "Москва 24" Для кого: Для тех, кто интересуется кино и Великой Отечественной войной



Телеканал "Россия 2" проводит конкурс короткометражного кино, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. О том, кто может принимать в нем участие и когда завершится прием заявок, рассказал продюсер, председатель отборочной комиссии конкурса "Победа за нами!" Игорь Лебедев.