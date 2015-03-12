12 марта 2015, 19:00
"Интервью": Игорь Лебедев рассказал о киноконкурсе "Победа за нами!"
- Название: Интервью
- Ведущая: Елена Толстая
- Гость: Игорь Лебедев
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто интересуется кино и Великой Отечественной войной
Телеканал "Россия 2" проводит конкурс короткометражного кино, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. О том, кто может принимать в нем участие и когда завершится прием заявок, рассказал продюсер, председатель отборочной комиссии конкурса "Победа за нами!" Игорь Лебедев.