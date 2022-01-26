Территории возле 11 станций БКЛ дополнительно благоустроят в 2022 году

В 2022 году в столице дополнительно благоустроят территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Планируется создать новые удобные маршруты к станциям метро. С учетом роста пассажиропотока строители расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.

БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.