Новое место для прогулок и отдыха создали в столичном районе Чертаново Северное

В Чертанове Северном сделали новое место для прогулок и отдыха. Там расположена площадка фестиваля "Московские сезоны". Благоустроили пространство в Сумском проезде, где раньше был самострой, он нарушал земельное законодательство

В павильоне можно купить фермерские продукты: сыр, молоко, овощи и домашнюю выпечку. Рядом установили лавочки, а вокруг высадили деревья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.