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Город

Новое место для прогулок и отдыха создали в столичном районе Чертаново Северное

Новое место для прогулок и отдыха создали в столичном районе Чертаново Северное

Бирюков рассказал, как городские службы справляются с последствиями непогоды в Москве

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала бульвар Маршала Рокоссовского

Новое пространство "Депо. Три вокзала" открылось в Москве

Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

Новости часа: Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

Два корпуса на 240 квартир введут по программе реновации в Нагатинском Затоне в 2023 году

"Депо. Три вокзала" открылось на Новорязанской улице в Москве

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке города

Новости часа: москвичей призвали передвигаться на общественном транспорте из-за непогоды

В Чертанове Северном сделали новое место для прогулок и отдыха. Там расположена площадка фестиваля "Московские сезоны". Благоустроили пространство в Сумском проезде, где раньше был самострой, он нарушал земельное законодательство

В павильоне можно купить фермерские продукты: сыр, молоко, овощи и домашнюю выпечку. Рядом установили лавочки, а вокруг высадили деревья. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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