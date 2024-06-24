24 июня, 08:30Экономика
Цены на ювелирные украшения увеличились примерно на 40% в Москве за год
Спрос на ювелирные украшения в Москве растет, несмотря на их подорожание. Так, за год цены увеличились на 35–40%, отмечают аналитики.
Многие россияне считают драгоценности хорошей инвестицией, однако эксперты уверяют, что лучше сделать выбор в пользу золотых слитков. Цены на них выгоднее, в том числе из-за отмены НДС при покупке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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