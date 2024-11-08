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08 ноября, 15:15

Экономика

Эксперты оценили ситуацию на рынке после сообщений о сокращении поставок индейки

Эксперты оценили ситуацию на рынке после сообщений о сокращении поставок индейки

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Один из крупнейших производителей мяса индейки сообщил о сокращении объема поставок в магазины до января следующего года из-за поломки системы микроклимата на предприятии в Ростовской области.

Эксперты рынка товаров народного потребления и аналитики в сфере пищевой промышленности уверены, что ситуация для сельского хозяйства является штатной. Магазины будут искать альтернативные источники поставок мяса индейки или использовать запасы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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