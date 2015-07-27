В аварии на юге Москвы пострадали три человека

Три человека пострадали в результате дорожной аварии на юге Москвы. Две легковушки столкнулись на улице Борисовские пруды напротив дома № 1, передает телеканал "Москва 24".

Opel двигался в сторону Братеевского моста. В это время "ВАЗ" начал разворачиваться. Водитель иномарки не успел затормозить, и машина врезалась в "Жигули". Троих человек доставили в больницу с переломами и черепно- мозговыми травмами. Специалисты выясняют причины аварии.