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Новости

27 июля 2015, 08:11

Происшествия

В аварии на юге Москвы пострадали три человека

В аварии на юге Москвы пострадали три человека

На Третьем транспортном кольце произошло ДТП с участием бетономешалки

На Варшавском шоссе произошло крупное ДТП

На Ярославском шоссе БМВ въехал в уличный фонарь

Четыре человека пострадали в аварии на 17-м км МКАД

На шоссе Энтузиастов ночью перевернулся Land Rover

На Земляном валу водитель иномарки врезался в парапет

В ДТП на юге Москвы пострадал мотоциклист

На юго-востоке Москвы в аварии погиб мотоциклист

Один человек пострадал в аварии на Каширском шоссе

Три человека пострадали в результате дорожной аварии на юге Москвы. Две легковушки столкнулись на улице Борисовские пруды напротив дома № 1, передает телеканал "Москва 24".

Opel двигался в сторону Братеевского моста. В это время "ВАЗ" начал разворачиваться. Водитель иномарки не успел затормозить, и машина врезалась в "Жигули". Троих человек доставили в больницу с переломами и черепно- мозговыми травмами. Специалисты выясняют причины аварии.
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