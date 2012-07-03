"Большая Москва": интервью с Бернардо Секки и Паулой Вигано

В столице продолжается конкурс на разработку концепции Московской агломерации. Летом территория мегаполиса увеличится в два с половиной раза. Интернациональные команды, состоящие из архитекторов и урбанистов, продолжают работу над вариантами развития проекта «Большая Москва». О предварительных результатах конкурса, озвученных на очередном отчетном семинаре, Елена Толстая поговорила с руководителями итальянской команды "Студио Секки-Вигано" архитекторами Бернардо Секки и Паулой Вигано.