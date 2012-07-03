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Новости

03 июля 2012, 16:14

"Большая Москва": интервью с Бернардо Секки и Паулой Вигано

"Большая Москва": интервью с Бернардо Секки и Паулой Вигано

"Большая Москва": интервью с Рикардо Бофиллом

"12 округов": Новости Новой Москвы

"Интервью": министра правительства Москвы Владимира Петросяна

Транспортные артерии "Большой Москвы": где они расположатся?

"Интервью":Ольга Ведина: Любая концепция — взгляд в будущее

"Интервью":Что будет с проектом "Большая Москва"?

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"Интервью": с Андреем Черниховым

Сергей Собянин посетил Париж

В столице продолжается конкурс на разработку концепции Московской агломерации. Летом территория мегаполиса увеличится в два с половиной раза. Интернациональные команды, состоящие из архитекторов и урбанистов, продолжают работу над вариантами развития проекта «Большая Москва». О предварительных результатах конкурса, озвученных на очередном отчетном семинаре, Елена Толстая поговорила с руководителями итальянской команды "Студио Секки-Вигано" архитекторами Бернардо Секки и Паулой Вигано.
Большая Москва архитектура интервью Елена Толстая
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