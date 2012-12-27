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27 декабря 2012, 08:41

Швейцарские активисты бесплатно развозят нетрезвых водителей по домам

Швейцарские активисты бесплатно развозят нетрезвых водителей по домам

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В Европе оказывают помощь тем, кто слишком бурно отмечает зимние праздники: в Швейцарии активисты бесплатно развозят подвыпивших водителей по домам. С начала декабря этой услугой воспользовались почти 13 тысяч нетрезвых граждан.

Этим занимается добровольческая ассоциация "Красный нос". Волонтеров по всей Швейцарии нашлось почти 5 тысяч человек. После звонка хорошо отдохнувшего клиента выезжает группа из трёх человек. Двое садятся в машину клиента - один за руль, второй для подстраховки, а третий едет за ними на автомобиле организации. В новогоднюю ночь используется также личный транспорт добровольцев.

В Москве приходится пользоваться услугами частных извозчиков, которые не всегда честно поступают с подвыпившими пассажирами.

Всего с 1990 года подобным способом в Швейцарии по домам были развезены почти 260 тысяч человек.
Алексей Вершинин новости Европа Швейцария активисты трезвый водитель
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