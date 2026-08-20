Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 августа

На Белорусском и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в расписании электропоездов. Ряд поездов задерживается из-за нештатной остановки состава на перегоне Лобня – Марк.

Поезд сделал вынужденную остановку по техническим причинам. Поэтому составы МЦД-1 курсируют с установленным интервалом. В МЖД делают все необходимое для сокращения времени отставания поездов.

Кроме того, ночью с 20 на 21 августа в Москве ожидаются рекордные ливни. По оценкам синоптиков, в столице может выпасть до десяти литров воды на квадратный метр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

