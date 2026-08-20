Московская билетная система работает в 37 российских регионах

Московская билетная система работает в 37 регионах России. С начала 2026 года ее внедрили в Ивановской, Брянской, Запорожской и Новосибирской областях.

Система построена по московской модели оплаты проезда картой "Тройка". При этом карта, купленная и пополненная в одном регионе, может использоваться для оплаты проезда в другом.

С начала года по новой билетной системе в регионах совершили более 500 миллионов поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.