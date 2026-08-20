Сергей Собянин оценил работу МЭШ в Татарстане

Сергей Собянин посетил школу № 59 в Набережных Челнах и проверил, как в Татарстане используют сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ).

Татарстан стал одним из первых регионов, где начали внедрять платформу. МЭШ работает в республике уже 3 года. В систему включили материалы для изучения татарского языка и истории родного края.

Собянин отметил, что функционал платформы позволяет учитывать особенности региональных систем образования. По его словам, Москва около 10 лет развивала систему и электронную библиотеку, которая сегодня является одной из крупнейших в мире.

С сентября сервисы МЭШ станут доступны и в колледжах Татарстана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.