Выезд из России могут ограничить из-за борщевика на частном участке

Выезд из России могут ограничить из-за неисполнения судебного решения об устранении борщевика на частном участке. Несколько жителей Пермского края столкнулись с таким ограничением после того, как проигнорировали предписания убрать растение с территории площадью 1,5 гектара.

После вмешательства судебных приставов участок привели в надлежащее состояние, а ограничение на выезд сняли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.