Собянин: 12 высокотехнологичных производств ввели в Москве за полгода

С начала года в Москве построили 12 высокотехнологичных производств. Промышленную инфраструктуру расширяют во всех округах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В столице возвели завод архитектурного бетона, лабораторный комплекс, промышленные и промышленно-логистические парки. Частные инвесторы вложили в проекты почти 53 миллиарда рублей. Город уже получил более 5,5 тысячи рабочих мест, а в будущем их станет в два раза больше.

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