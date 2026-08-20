Стоматолог украл инструмент за 40 тысяч рублей из московской клиники

Бывший врач стоматологической клиники в Москве украл дорогой инструмент из кабинета. Кадры с камеры наблюдения опубликовала полиция.

Во время инвентаризации сотрудники обнаружили пропажу отвертки для вкручивания имплантов стоимостью 40 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастен врач, не прошедший испытательный срок. При увольнении он забрал инструмент вместе со своими вещами. Возбуждено уголовное дело о краже, отвертку вернули владельцу.

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