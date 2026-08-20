20 августа, 11:45Мэр Москвы
Собянин: в Лосиноостровском и Ярославском районах откроются обновленные школы
На северо-востоке Москвы 1 сентября откроются две школы после реконструкции. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ. Оба здания обновили по программе "Моя школа".
Одна из школ находится на улице Ротерта в Ярославском районе. На территории учебного заведения появились беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, поля для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также игровые площадки.
После реконструкции преобразилась и школа на Норильской улице в районе Лосиноостровском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.