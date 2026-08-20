Новости мира: автомобиль врезался в велосипедистов в штате Теннесси

В американском штате Теннесси автомобиль врезался в группу велосипедистов из университетской команды по велоспорту. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Водитель помещен под стражу.

В Швеции водитель автобуса потерял сознание за рулем. Пассажирка попыталась взять управление на себя, к ней на помощь ринулся мужчина. Автобус снес разделительное ограждение между полосами, но никто не пострадал.

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