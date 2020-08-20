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20 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Тоннель Рублево-Архангельской линии метро прокладывают под водой

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево

Зрители Москвы 24 показали обстановку в Шереметьево на фоне сообщений о задержках рейсов

Фрукты можно получить на станциях московского метро в честь Яблочного Спаса

Садовое кольцо перекроют для движения из-за Большого фестиваля бега 23 августа

Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля метро

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 19 августа

Несколько участков Садового кольца перекроют 23 августа

Жителям столицы напомнили о пополнении карты москвича перед началом учебного года

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

22 августа на Северном речном вокзале пройдет фестиваль в честь 20-летия ОЭЗ "Технополис "Москва". Гостей ждут: шествие в честь Дня флага России, лекции, викторины, лазерное шоу и выступление Валерия Сюткина.

"Продолжаем делать город комфортнее для всех участников движения. Так, в этом году по транспортной схеме ЦОДД в рамках благоустройства на 1-й Владимирской улице обустроим четыре дополнительных пешеходных перехода и откроем новые направления для автомобилистов. Это позволит сделать маршруты жителей еще удобнее и безопаснее, а также сократить время в пути для водителей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Почти половину всех поездок на маршрутах проекта "Москва – область" оплачивают банковскими картами. В автобусах действуют все способы оплаты: банковская карта, "Кошелек" и безлимитные абонементные зоны "Пригород" по "Тройке". На маршрутах также действуют льготы для пассажиров с социальными картами москвича и жителя Московской области.

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