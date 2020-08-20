Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

22 августа на Северном речном вокзале пройдет фестиваль в честь 20-летия ОЭЗ "Технополис "Москва". Гостей ждут: шествие в честь Дня флага России, лекции, викторины, лазерное шоу и выступление Валерия Сюткина.

"Продолжаем делать город комфортнее для всех участников движения. Так, в этом году по транспортной схеме ЦОДД в рамках благоустройства на 1-й Владимирской улице обустроим четыре дополнительных пешеходных перехода и откроем новые направления для автомобилистов. Это позволит сделать маршруты жителей еще удобнее и безопаснее, а также сократить время в пути для водителей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Почти половину всех поездок на маршрутах проекта "Москва – область" оплачивают банковскими картами. В автобусах действуют все способы оплаты: банковская карта, "Кошелек" и безлимитные абонементные зоны "Пригород" по "Тройке". На маршрутах также действуют льготы для пассажиров с социальными картами москвича и жителя Московской области.