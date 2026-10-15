Коллекционные автомобили могут обойти золото по доходности инвестиций

Коллекционные автомобили могут оказаться выгоднее золота, валюты и ценных бумаг с точки зрения инвестиций. Однако для многих владельцев ретроавтомобилей коллекционирование остается дорогостоящим хобби. Расходы включают покупку запчастей, техническое обслуживание, хранение и страхование.

По словам коллекционеров, стоимость отдельных автомобилей достигает десятков миллионов рублей. Нормо-час работы в ретромастерских обходится в 5–7 тысяч рублей, а специальные условия страхования могут стоить не менее 1% от стоимости машины.

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