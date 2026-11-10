Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября

Переговоры представителей России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую сторону представят спецпосланник и зять лидера США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Стороны намерены обсудить возможные пути урегулирования конфликта, вопросы безопасности и гуманитарного характера. При этом ключевые разногласия по-прежнему касаются территорий и условий прекращения огня.

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