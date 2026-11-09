09 ноября, 15:50События
Московские полицейские рассказали об особенностях своей работы
9 ноября в в МИЦ "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел.
Какими уникальными возможностями сегодня обладает экспертно-криминалистический центр столичного главка МВД? С какими профессиональными вызовами ежедневно сталкиваются участковые уполномоченные и сотрудники УВД на Московском метрополитене? В чем заключаются особенности дрессуры четвероногих стражей порядка – служебных лошадей и собак? Какую работу по увековечению исторической памяти проводит поисковый отряд "Щит и Меч"?
Об этом и многом другом рассказали:
- начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин;
- заместитель начальника культурного центра ГУ МВД России по Москве Игорь Канурин;
- победитель регионального этапа конкурса МВД России "Народный участковый – 2026" Кирилл Крайнов;
- командир поискового отряда ГУ МВД России по Москве "Щит и Меч" Анатолий Саглаев;
- сотрудники полиции.