Московские полицейские рассказали об особенностях своей работы

9 ноября в в МИЦ "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел.

Какими уникальными возможностями сегодня обладает экспертно-криминалистический центр столичного главка МВД? С какими профессиональными вызовами ежедневно сталкиваются участковые уполномоченные и сотрудники УВД на Московском метрополитене? В чем заключаются особенности дрессуры четвероногих стражей порядка – служебных лошадей и собак? Какую работу по увековечению исторической памяти проводит поисковый отряд "Щит и Меч"?

Об этом и многом другом рассказали: