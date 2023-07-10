Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:55

Город

"Мой район. Навигатор": реконструкция Бехтеревских прудов завершилась в Москве

"Мой район. Навигатор": реконструкция Бехтеревских прудов завершилась в Москве

"Мой район. Навигатор": строительство Северного дублера завершат в этом году

"Мой район. Навигатор": более 500 дворов благоустроят в Москве

"Мой район. Навигатор": в столице идет строительство Северного дублера

В Москве проходит автофестиваль "Ретрорейс"

Пять новых выделенных полос для городского транспорта откроют в Москве 29 июля

Москвичам рассказали, что попробовать на площадках фестиваля "Вкусы России"

Москвичам показали кадры детенышей капибары из столичного зоопарка

Гастрофестиваль "Вкусы России" стартовал в столице

В Москве проходит автофестиваль "Ретрорейс"

В столице завершилась реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов. Они находятся в Аршановском парке.

Специалисты комплекса городского хозяйства ликвидировали иловые отложения, что увеличило глубину водоемов на два метра, затем засыпали слой песка в 20 сантиметров для создания естественного дна. Для водных обитателей устроили зимовальные ямы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика