"Мой район. Навигатор": реконструкция Бехтеревских прудов завершилась в Москве

В столице завершилась реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов. Они находятся в Аршановском парке.

Специалисты комплекса городского хозяйства ликвидировали иловые отложения, что увеличило глубину водоемов на два метра, затем засыпали слой песка в 20 сантиметров для создания естественного дна. Для водных обитателей устроили зимовальные ямы.

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