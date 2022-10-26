"Мой район. Навигатор": в столице спрогнозировали дожди и снег в ближайшие дни

Москвичам можно попрощаться с золотой осенью. В ближайшие дни погоду ожидают переменчивую, прогнозируют дожди и снег. Температура воздуха днем на этой неделе будет колебаться от 5 до 11 градусов, а ночью можно ждать перепадов до минусовых отметок. Солнца обещают очень мало.

Что касается ноября, то он будет, по меркам синоптиков, теплым, выше климатической нормы. Днем ожидается до 3 градусов, по ночам будет -4 градуса. С количество осадков тоже никаких сюрпризов не предвидится. Такой бонус от природы, как говорят эксперты, хотя бы немного компенсирует холодную первую половину осени.