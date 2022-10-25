"Мой район. Навигатор": в Бескудниковском районе расселили дом по программе реновации

Еще один дом расселили по программе реновации в Бескудниковском районе Москвы. Таким образом, в районе завершился первый этап реализации проекта.

Более 15 тысяч жителей из 86 старых домов некоторых столичных районов переехали или только готовятся к переезду в новые квартиры по программе реновации.

C 2017 года в Москве расселили около 300 старых домов. За 2022 год жители покинули чуть менее половины домов из общего количества.

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