03:50Город
"Мой район. Навигатор": в Бескудниковском районе расселили дом по программе реновации
Еще один дом расселили по программе реновации в Бескудниковском районе Москвы. Таким образом, в районе завершился первый этап реализации проекта.
Более 15 тысяч жителей из 86 старых домов некоторых столичных районов переехали или только готовятся к переезду в новые квартиры по программе реновации.
C 2017 года в Москве расселили около 300 старых домов. За 2022 год жители покинули чуть менее половины домов из общего количества.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор