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"Мой район. Навигатор": в Бескудниковском районе расселили дом по программе реновации

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Еще один дом расселили по программе реновации в Бескудниковском районе Москвы. Таким образом, в районе завершился первый этап реализации проекта.

Более 15 тысяч жителей из 86 старых домов некоторых столичных районов переехали или только готовятся к переезду в новые квартиры по программе реновации.

C 2017 года в Москве расселили около 300 старых домов. За 2022 год жители покинули чуть менее половины домов из общего количества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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