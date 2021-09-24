"Москва и мир": погода в столице и вакцинация в Египте

Классического бабьего лета в Москве в этом году не будет. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом он отметил, что воздух в столичном регионе все-таки немного прогреется. Со вторника выглянет солнце, температура поднимется до +14 градусов. Но из-за северо-восточного ветра теплее не станет. При классическом бабьем лете столбики термометров стремятся к отметке 20 градусов выше нуля.

Что касается ближайших выходных, то они не порадуют москвичей погодой. Будет пасмурно и дождливо. Всего с начала сентября в городе было целых 16 дождливых дней, выпало почти 75 миллиметров осадков. Только за 4 последних дня на Москву вылилось 60 процентов месячной нормы. Благодаря этому воздух стал чище. Экологи говорят, что концентрация загрязняющих веществ сократилась почти в 2 раза.

Власти Египта решили вакцинировать своих граждан "Спутником Лайт". Российскую вакцину уже одобрил национальный регулятор. Также, как и ранее, "Спутник V", ее зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, однокомпонентный препарат признан уже в 15 странах, а двухкомпонентный – в 70.

Только в одной Венгрии им вакцинировали почти миллион человек. "Спутник V" настолько популярен в этой стране, что все его запасы уже полностью израсходованы. Будапешт решил строить собственный завод по производству российского препарата от коронавируса. По плану, он заработает примерно через год.

Отечественный "Спутник" по-прежнему не одобрен в Евросоюзе. Однако это не мешает странам членам ЕС признавать его эффективность, хоть и не официально. Так, Финляндия готова одобрить въезд в страну людей, привитых российской вакциной. На защиту "Спутника V" встал местный Минздрав. Ведомство просит правительство отменить обязательное тестирование туристов на границе, который привиты российским препаратом. Поскольку по мнению Минздрава страны, российская вакцина эффективна и безопасна.

Выборы в Госдуму признаны состоявшимися и действительными. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования. Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие почти 56,5 миллиона человек.

В этот раз избиратели могли сделать свой выбор онлайн. Такая возможность была у жителей семи регионов. По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов. У партии "Справедливая Россия – За правду" – 27, у ЛДПР – 21, а у "Новых людей" – 13.

Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста. Еще 5 кресел займут кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.