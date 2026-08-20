"Новости дня": Путин оценил уровень медицинского обслуживания в Москве

Владимир Путин высоко оценил уровень медицинского обслуживания населения в Москве. Президент подчеркнул качественное и быстрое проведение медицинских исследований в столице благодаря активному применению современных технологий и оборудования.

В качестве примера глава государства привел телемедицину, автоматизацию записи на прием к врачу и использование цифровых ассистентов. Также Путин отметил применение современных технологий в социальной сфере.

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