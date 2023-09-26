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Новости

26 сентября, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": фармацевтическая Москва

"Жизнь в большом городе": фармацевтическая Москва

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Врачи спасли более 2 тыс пациентов за первые недели работы флагманского центра Филатова

Глава Росздравнадзора заявила, что доля отечественных препаратов на рынке составляет 70%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Доля российских лекарств на рынке увеличилась почти на 10% за три года

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

В Москве за первые семь месяцев этого года выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. В городе работают 95 заводов по производству медикаментов. Столичные фармкомпании выпускают противоопухолевые, иммуномодулирующие препараты, болеутоляющие, антибиотики, вакцины и многое другое.

Как будет развиваться отрасль? Какие новые предприятия открылись в столице? Кто и как разрабатывает лекарства? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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медицинаэкономикагородвидеоЕвгения Мирошкина
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