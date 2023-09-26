"Жизнь в большом городе": фармацевтическая Москва

В Москве за первые семь месяцев этого года выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. В городе работают 95 заводов по производству медикаментов. Столичные фармкомпании выпускают противоопухолевые, иммуномодулирующие препараты, болеутоляющие, антибиотики, вакцины и многое другое.

Как будет развиваться отрасль? Какие новые предприятия открылись в столице? Кто и как разрабатывает лекарства? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".