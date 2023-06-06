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Экономика

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Мороженое

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Мороженое

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Московская компания начала выпускать более 10 новых видов мороженого и замороженных десертов ручной работы. Линейку расширили специально перед началом летнего сезона, когда спрос на лакомство увеличивается в 1,5 раза.

А какие вкусы мороженого выбирают москвичи? Как работают столичные предприятия? Бывает ли замороженный десерт полезным для здоровья? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
экономикагородвидеоАлина Гилева
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