"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Мороженое

Московская компания начала выпускать более 10 новых видов мороженого и замороженных десертов ручной работы. Линейку расширили специально перед началом летнего сезона, когда спрос на лакомство увеличивается в 1,5 раза.

А какие вкусы мороженого выбирают москвичи? Как работают столичные предприятия? Бывает ли замороженный десерт полезным для здоровья? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".