"Жизнь в большом городе": ненужный хлам

За последний месяц россияне стали чаще брать в аренду технику и гаджеты. При этом москвичи также избавляются от старых вещей.

Что берут и отдают жители большого города? Где принимают отработанную технику? И можно ли старым вещам подарить вторую жизнь? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".