"Москва сегодня": 154 дома возвели в столице с начала программы реновации

19:15
В Москве с каждым годом возводят все больше домов по программе реновации.
С момента старта программы уже готовы 154 жилых дома. Общая жилая площадь в них составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Под заселение отдали уже 126 из этих домов. Сообщается, что только в этом году достроили 62 дома. Столичные власти пообещали, что домов по программе реновации станет еще больше.
"На следующий год у нас в планах ввод 91 жилого дома, площадью порядка 1,4 миллиона квадратных метров и в последующие годы у нас темпы реновации будут оставаться на данном уровне. К 2025 году будем приближаться к трем миллионам квадратных метров в год", – сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Это будет возможно благодаря тому, что места, которые сейчас занимают пятиэтажки, освободятся и у подрядчиков будет возможность в больших объемах заходить на стройплощадки. Уже демонтировали 64 старых дома. Причем делают это по технологии умного сноса, чтобы пыль не разлеталась на весь район, а оставшиеся стройматериалы отправляют на переработку.
Что касается новых домов по программе реновации, то в каждом районе они отличаются друг от друга – по фасадам, этажности, количеству подъездов и так далее. Это при том, что все застройщики должны придерживаться стандартов реновации – использовать соответствующие материалы, делать лоджии застекленными, а первые этажи нежилыми. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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