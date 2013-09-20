"Утро": Уличный мастер дарит кирпичным стенам вторую жизнь

Оказывается, художники создают красоту не только внутри заброшенных зданий, но и снаружи. Уличный мастер из Португалии Александр Фарто дарит безликим кирпичных стенам вторую жизнь. Рисовать картины или граффити он считает скучным, поэтому портреты создает при помощи сверла и молотка. Алекс соскребает со стен штукатурку слой за слоем. В зависимости от глубины оттенок кирпича меняется, и рисунок становится выпуклым и объемным, словно в 3D. Полотна для своих творений автор ищет повсюду: в Берлине, Лондоне, Шанхае и даже Москве. Снискал известность художник еще 5 лет назад, когда одна из его работ попала на страницы "Нью-Йорк Таймс".