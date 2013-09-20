Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2013, 07:00

"Утро": Уличный мастер дарит кирпичным стенам вторую жизнь

"Утро": Уличный мастер дарит кирпичным стенам вторую жизнь

В Москве открылась пятая биеннале современного искусства

"Афиша": В Москве пройдет вечер памяти художника Бориса Биргера

"Специальный репортаж": "Искусственное пространство"

Художник Катя Новичкова приняла участие в лекции "Книга вне книги"

"Факультатив. Как это работает": Выставка Тициана в Пушкинском музее

"За обедом": Герман Виноградов - как засорить подъезд отходами шаманства

"Интервью": Эрвин Вурм рассказал о выставке "Трусливый трактор"

"Утро": Российский космонавт впервые уволился по собственному желанию

"Афиша": Выставка "С аквалангом и кистью"

Оказывается, художники создают красоту не только внутри заброшенных зданий, но и снаружи. Уличный мастер из Португалии Александр Фарто дарит безликим кирпичных стенам вторую жизнь. Рисовать картины или граффити он считает скучным, поэтому портреты создает при помощи сверла и молотка. Алекс соскребает со стен штукатурку слой за слоем. В зависимости от глубины оттенок кирпича меняется, и рисунок становится выпуклым и объемным, словно в 3D. Полотна для своих творений автор ищет повсюду: в Берлине, Лондоне, Шанхае и даже Москве. Снискал известность художник еще 5 лет назад, когда одна из его работ попала на страницы "Нью-Йорк Таймс".
Программа: Утро
художники программы Ксения Чепенко Федор Баландин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика