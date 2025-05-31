"20 минут": тревожные мамы

Почему даже самые уравновешенные женщины после родов превращаются в тревожных? В чем причина: гормоны, общественное давление или страх не соответствовать мифу об "идеальной маме"?

Как соцсети усугубляют чувство вины, навязывая недостижимые стандарты? Почему одни срываются на крик, другие впадают в депрессию, а третьи красят всю квартиру в бежевый цвет? Где та грань, когда забота о ребенке становится навязчивой манией?

Об этом – в программе "20 минут".