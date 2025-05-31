Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 12:00

Общество

"20 минут": тревожные мамы

"20 минут": тревожные мамы

"Спецпроект. Наука": обвиняемый глютен

Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 31 мая

"Миллион вопросов": фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться без вреда для здоровья

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 31 мая

Летний отдых для детей в 2025 году стал дороже

"Вопрос спорный": в России предложили передавать дела о бытовой клевете полиции

Российские школьники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в Москве вечером 30 мая

Жители в Митине пожаловались на звуки барабанов и ксилофонов во дворе дома

Почему даже самые уравновешенные женщины после родов превращаются в тревожных? В чем причина: гормоны, общественное давление или страх не соответствовать мифу об "идеальной маме"?

Как соцсети усугубляют чувство вины, навязывая недостижимые стандарты? Почему одни срываются на крик, другие впадают в депрессию, а третьи красят всю квартиру в бежевый цвет? Где та грань, когда забота о ребенке становится навязчивой манией?

Об этом – в программе "20 минут".

Читайте также
Программа: 20 минут
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика