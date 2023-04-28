28 апреля, 23:45Происшествия
"Рейд 112": ДТП с участием грузовиков произошло в районе 8 километра МКАД
ДТП с участием грузовиков произошло в районе 8 километра МКАД. У виновника аварии от удара помялась кабина, и разбилось лобовое стекло.
Такси врезалось в грузовик на Каширском шоссе. Водитель такси утверждает, что аварийный знак стоял слишком близко к грузовику, что, по его мнению, и стало причиной аварии.
Еще одно ДТП произошло в районе 19 километра МКАД в направлении Бесединского шоссе. У машины Volkswagen оторвалось левое переднее колесо и отлетело в микроавтобус.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112