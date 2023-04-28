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28 апреля, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием грузовиков произошло в районе 8 километра МКАД

"Рейд 112": ДТП с участием грузовиков произошло в районе 8 километра МКАД

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ДТП с участием грузовиков произошло в районе 8 километра МКАД. У виновника аварии от удара помялась кабина, и разбилось лобовое стекло.

Такси врезалось в грузовик на Каширском шоссе. Водитель такси утверждает, что аварийный знак стоял слишком близко к грузовику, что, по его мнению, и стало причиной аварии.

Еще одно ДТП произошло в районе 19 километра МКАД в направлении Бесединского шоссе. У машины Volkswagen оторвалось левое переднее колесо и отлетело в микроавтобус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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