"The City. Гид": Московские оранжереи

Где в Москве можно подержать в руках одну из самых больших бабочек в мире? Как выглядит самая высокая трава на планете? И в какой оранжерее можно увидеть всех самых ярких представителей флоры России?

Об этом и многом другом в выпуске программы "Московские оранжереи".