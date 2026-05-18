"Деньги 24": эксперт опроверг слухи о налоговых изменениях для пенсионеров с июня в России

В некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о якобы серьезных изменениях для российских пенсионеров, связанных с банковскими вкладами. Как рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков, речь идет о налоге на доходы по вкладам, а не о новых ограничениях для пенсионеров.

Налог начисляется только на доход по вкладам, который превышает установленный лимит. Размер необлагаемой суммы зависит от максимальной ключевой ставки за год. Как напомнил эксперт, в прошлом году лимит составлял 210 тысяч рублей. Налог нужно платить только с суммы превышения.

