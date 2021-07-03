"Другие": Александра Weld Queen

Александра Weld Queen – королева сварки. Создает грандиозные скульптуры из металла, носит брезентовые платья, живет в собственном замке-заводе и вдохновляет других женщин быть теми, кем они хотят быть. Хотела быть художником, но потом поняла, что настоящее искусство- это скульптуры из металла и пошла в колледж электросварщиков.

Она переехала на заброшенный завод, взяла кредит и создала свое железное королевство. Ее работы выставляются в галереях, музеях, на ярмарках, в парках и общественных пространствах в России и за рубежом. Подробности – в проекте "Другие".

