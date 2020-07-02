"The City. Едим": Новая Москва

Новой Москве исполнилось 10 лет. За это время гастрономический рельеф этой огромной территории преобразился. Туда пришли смелые экспериментаторы и заслуженные игроки ресторанного бизнеса.

О том, что готовят в заведениях ТиНАО, – в новом выпуске программы "The City. Едим".

